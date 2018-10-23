جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع بنك مصر

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، وحسام صيام، مدير عام فروع منطقة الدقهلية لبنك مصر، والمفوض من بنك مصر، اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة وبنك مصر لتحصيل الرسوم الدراسية للطلاب.



جاء ذلك بحضور هانى على عبد اللطيف، مدير التحصيل الإلكتروني بالبنك، وحسام زكريا، مدير عام منطقة الدقهلية, ووليد أبو العزم نائب أول مدير عام مبيعات المنطقة, أيمن إسماعيل مشرف مبيعات المنطقة.



فيما يأتى توقيع الاتفاق فى إطار استراتيجية الجامعة للقضاء على التزاحم الطلابى كل عام لتسديد المصروفات الرسوم الدراسية من خلال خدمات فورى وفروع البنوك الحكومية.