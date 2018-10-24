عودة بينالي القاهرة الدولى للفنانين التشكيليين بعد توقف 8 سنوات

وجهت النقابة العامة للفنانين التشكيليين التهنئة لجموع الفنانين التشكيليين بعودة "بينالي القاهرة الدولي للفنون التشكيلية" بعد انقطاع دام ثمانى سنوات.



وقال الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب الفنانين التشكيليين إن النقابة تُبارك الخطوات الإيجابية لقطاع الفنون التشكيلية وبدعم من وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم لعودة هذا الحدث المهم، لافتا إلى أن هذه الفعالية تعد إحدى الفعاليات تضع مصر مرة أخرى في مكانها الطبيعي على الخريطة الدولية التشكيلية والذي دام توقفة أكثر من ثماني سنوات.



وأضاف: "تعتبر هذه خطوة مهمه لإعادة بينالي الاسكندرية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، وترينالي الجرافيك الدولي وبينالي الخزف، وغيرها من الفعاليات التي توقفت والتي رسخت لوجودها على الخريطة التشكيلية الدولية"، متمنيا التوفيق لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور خالد سرور واللجنة العليا المنظمة للبينالي في مهمتها لإقامة الدورة القادمة في شهر أبريل من العام المقبل.



وتضم اللجنة العليا للبينالي، خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان إيهاب اللبان (قوميسير عام البينالي)، الدكتور جمال معي، الدكتور خالد حافظ، الفنان ناجي فريد، الدكتور حازم طه حسين، الدكتور ياسر مُنجي، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون، أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض. وتعقد الدورة 13 المرتقبة تحت عنوان "نحو الشرق".





