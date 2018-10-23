الداخلية تنفذ 286 قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة





وقامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن تأمين تنفيذ 8 قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة.وتمكنت مديرية أمن دمياط من تأمين تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ 55 قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن سوهاج تم تأمين تنفيذ 46 قرار إزالة حالات تعد متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ 78 قرار إزالة حالات تعد متنوعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.