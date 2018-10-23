ضبط صاحب محطة وقود غير مرخصة بالإسكندرية

نجحت مباحث التموين بالإسكندرية فى ضبط محطة تموين سيارات بدون ترخيص وغير مطابقة لاشتراطات السلامة المهنية والحريق يقوم مالكها بتجميع وبيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمى.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدعو "حمدى. ع. أ" 58 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، باستغلال قطعة أرض فضاء مسورة كائنة بدائرة "قسم شرطة أول العامرية" فى تجميع المواد البترولية المدعمة، وإعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى من خلال تشغيل "محطة رصيف بدون ترخيص، وغير مطابقة لاشتراطات السلامة المهنية والحريق "عبارة عن خزانين، و 2 ماكينة تموين سيارات" وذلك بالمخالفة للقانون، والقرارات المنظمة لذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحطة وضبط المتهم وكمية قدرها 4000 لتر من المواد البترولية المدعمة عبارة عن "سولار، بنزين 80" بدون ثمة مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، قام بتجميعها بالمحطة غير المرخصة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.