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توك شو

أهم أخبار التوك شو حتى ظهر اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
توك شو
يقدم موقع صدى البلد الإخباري، نشرة لأهم ما ورد في برامج التوك شو حتى ظهر اليوم الثلاثاء 23 / 10/ 2018.

وجاءت أهم الأخبار فيما يلي:

التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر

أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن هناك نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين لوضع حجر أساس لأول مدينة لوجستية بمدينة دمنهور والتى ستوفر استثمارات تقدر بـ8 مليارات جنيه وستوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن الهدف من المناطق اللوجيستية هو إتاحة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وناشد معاون وزير التموين، المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر المقبل.

أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض

قال الحاج علاء أحد أهالي منطقة ترسا، إن قرار الإزالة للمنازل والمحلات التجارية صدر منذ عام 1979، لافتًا إلى أن الحي نفذ الإزالات مرة واحدة بدون أي إنذار أو إخطار.

الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، اليوم، مع وجود سحب كثيفة على أغلب أنحاء الجمهورية، ووجود الشبورة المائية.

انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

انطلقت اليوم الثلاثاء، مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 فى الرياض، والتي تعرف بـ "دافوس الصحراء"، وسط حضور عالمي كبير.

درة: إيمي ودنيا سمير غانم بيتريقوا عليا وبينادوني بهذا الاسم

قالت الفنانة التونسية درة، إنها كانت ترغب أن تولد بدلًا من شاكيرا، وذلك لأنها تحب شخصيتها كثيرًا لأنها بسيطة وشخصية مرحة وتزوجت ممن تحب. 

وأضافت "درة" خلال استضافتها ببرنامج""والمذاع عبر فضائية "سي بي سي" أنها كانت تحب أن تكون بدلًا من شخصية شيريهان في أغنية درة "شخلعة" بمسرحية شارع محمد علي، والتي كانت تريد أن ترفض عريس يرغب بالزواج به، والذي كان يقوم بدوره الفنان هشام سليم.

الكهرباء: تحويل العدادات القديمة إلى ذكية تدريجيا في غضون 10 سنوات

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء،أن الوزارة دائمًا تسعى للدقة فى قراءة العدادات والتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع وذلك لترشيد الاستهلاك وفى نفس الوقت تحكم المستهلك فى كمية الكهرباء المستهلكة.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل العدادات القديمة إلى عدادات ذكية أو عدادات الكرت تدريجيًا فى غضون 10 سنوات.
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