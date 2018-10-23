الصحف الإماراتية: قطر تهدد أمن بريطانيا.. وشيخ الأزهر: المسلمون اليوم أكثر ضحايا الإرهاب في العالم.. الأمم المتحدة تصف حظر فرنسا للنقاب بأنه ينتهك حقوق الإنسان

الإمارات والسعودية تقدمان 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن

محمد بن راشد: صناعة المستقبل ليست ارتجالية بل خطط استراتيجية

بوتين اتهم أمريكا قبل عام بالتخطيط للانسحاب من المعاهدة النووية

تصدرت القضايا الإقليمية الصحف الإماراتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، بالإضافة إلى عدد من الأخبار المحلية والعالمية التى تهم الرأي العام الإماراتي.فقد قالت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان: "الإمارات والسعودية تقدمان 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن"، إن المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أعلن عن تقديم المملكة ودولة الإمارات مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف، وأضاف أن دول التحالف بقيادة السعودية تتابع بقلق ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع، وفي مقدمتهم الكوادر التعليمية الذين يعول عليهم في مسيرة التعليم لأبناء وبنات اليمن، وعليه فإن السعودية والإمارات تعلنان عن تبرعهما بتقديم 70 مليون دولار أمريكي لتقليص فجوة رواتب المعلمين بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، مما سوف يسهم في توفير رواتب 135 ألفًا من الكوادر التعليمية.وعلى صعيد قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعراب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع «صلاح» ابن الفقيد، كما أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالًا هاتفيًا مع نجل الفقيد، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكل الأسرة، وأعرب «صلاح» عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، على تعزيتهما ومواساتهما لهم في الفقيد.ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الشورى أصدر بيانًا، أمس، قال فيه إن الأوامر والتوجيهات الملكية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة البلاد على تحري الحقيقة بكل شفافية وعدل، وبما يضمن محاسبة المسئولين عنها مهما علت مناصبهم، وأنه لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة، مستغلًا موقع مسئوليته.وفي شأن آخر، سلطت صحيفة "الخليج" الضوء على تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، التى حذر خلالها من المؤامرات التي تستهدف العلاقة بين الغرب والشرق، وخلق حالة جديدة من الصراع والتوتر وتصعيد العداء للإسلام في نفوس الغربيين على مختلف المستويات، وأضافت أن الطيب أكد، في افتتاح الندوة الدولية حول الإسلام والغرب، التي ينظمها الأزهر ومجلس حكماء المسلمين، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة، أنه لا توجد مشكلة بين الشرق والغرب، سواء أخذنا الغرب بمفهومِه المسيحي المتمثل في مؤسَّساته الدينيَّة الكبرى، أو بمفهومِه كحضارة علميَّة ماديَّة، مشددًا على أن الإرهاب الذي يعاني منه العالم الآن ويُلصق بالمسلمين، هم أكثر ضحاياه على مستوى العالم.وبشأن قطر، قالت صحيفة "البيان" إن الدوحة تهدد أمن بريطانيا بأخطر القيادات النسائية الإخوانية، حيث لا زالت قطر تمارس الانتهاكات الجسيمة سرًا وعلنًا، طوال السنوات الماضية، باحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، من خلال تمويل وتبني وإيواء الهاربين والمطلوبين أمنيًا والذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، ولكن هذه المرة تجاوزت حدودها في استغلال الحرب السورية عن طريق تزوير جوازات سفر "سورية" للهاربين من العدالة ومنهم "آلاء محمد الصديق" حيث قامت بمنحها جوازًا سوريًا مزيفًا ساعدها للسفر من قطر إلى تركيا ومن ثم السفر إلى بريطانيا لاحقا، وتعد الهاربة آلاء الصديق واحدة من أخطر القيادات النسائية التابعة لتنظيم الإخوان في الخليج ويتبناها تنظيم الحمدين، ووفرت الدوحة للهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى، رغم انتهاء فترات صلاحية جواز سفرها، لتعمل على تزوير جواز سوري لها، وقالت مصادر إن خروج الصديق من قطر بجواز السفر السوري المزور تم بعلم الأتراك والقطريين ومساعدتهم لها في تأمينه.محليا، نقلت صحيفة "الخليج" تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن صناعة المستقبل ليست مجرد قرارات ارتجالية بل هي خطط استراتيجية تقوم على المعرفة، وأهداف واضحة تستند على معطيات تحليلية مبنية على إحصاءات وبيانات واقعية دقيقة.دوليا، قالت صحيفة "الاتحاد" إن الأمم المتحدة وصفت حظر فرنسا للنقاب بأنه ينتهك حقوق الإنسان، حيث قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وأضافت اللجنة في بيان أن فرنسا لم تنجح في إقناع اللجنة بالحظر وأنها أمرتها بمراجعة التشريع، وجاء في البيان "اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف "العيش معا في المجتمع"، وقالت اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إن أمام فرنسا 180 يومًا لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها.وفي قضية أخري، قالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم أمريكا قبل عام بالتخطيط للانسحاب من المعاهدة النووية، وأضافت أن تهديد الأسلحة النووية كان يشغل الرئيس الروسي من فترة، فقبل أقل من عام تكهن بتخطيط أمريكي لانسحاب من اتفاقية نووية مهمة مع روسيا عمرها ثلاثة عقود، وقبل أيام تعهد بألا تكون روسيا بادئة بهجوم نووي ولكنه توعد العدو بالدمار التام، فقد اتهم الرئيس الروسي بوتين، في ديسمبر الماضي، الولايات المتحدة بالتخطيط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي تحظر امتلاك صواريخ نووية وتقليدية قصيرة ومتوسطة المدى تطلق من الأرض، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة، التي ألغت نوعًا من الأسلحة النووية، بسبب انتهاكات روسية مثيرًا تحذيرًا من إجراءات انتقامية من جانب موسكو، وعشية إعلان ترامب، قال بوتين أمام مؤتمر في سوتشي الجمعة الماضي، إن الروس لا نوايا عدوانية لديهم، وهدد بـ«تدمير» أي معتد يحاول ضرب بلاده بالسلاح النووي.