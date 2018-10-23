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أخبار العالم

تراجع ثقة المستهلك التركي لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:52 م
صدى البلد
سمر صالح
أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات مقارنة مع 59.3 نقطة في الشهر السابق.

ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة ويتعين أن يتجاوز 100 لكي يشير إلى تفاؤل وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر 2008.

وتأخذ الحكومة إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة المنخفضة أكثر من 33% مقابل الدولار هذا العام بسبب المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة.
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