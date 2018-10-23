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محافظات

محافظ المنيا يلتقي وفدا سياحيا خلال تفقده منطقة آثار بني حسن.. فيديو وصور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:41 م
اللواء قاسم حسين،
اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا
أيمن رياض
تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المنطقة الأثرية ببني حسن، بمركز أبو قرقاص، ضمن جولات المحافظ، لمتابعة المناطق السياحية والأثرية والوقوف على احتياجاتها، بهدف التطوير الشامل ورفع الكفاءة وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل.

والتقي المحافظ خلال زيارته بوفد سياحي متعدد الجنسيات، خلال زيارتهم للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، حيث أعرب السائحون عن سعادتهم بقضاء أوقات متميزة وسط معالم مصر الأثرية والسياحية.

وأكد السائحون أنهم سينصحون أصدقائهم بتجربة تلك الرحلة المميزة، مشيدين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ وأكدوا أنهم وجدوا في المحافظة الهدوء والأمان والاستقرار.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية والآثار والسياحة بوضع تصور شامل لتطوير المنطقة، وتجديد اللوحات الإرشادية واستراحة كبار الزوار، والحديقة الخاصة بها، بالشكل المناسب، بالإضافة إلى تجديد دورات المياه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة، والإنارة بشكل دائم حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري.

كانت محافظة المنيا قد شهدت في الآونة الأخيرة تدفق عدد من الرحلات السياحية من بلدان متعددة ضمن عودة الرحلات النيلية السياحية من القاهرة حتى أسوان، مما يعكس حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم بها المحافظة، فضلا عن تمتعها بالكثير من المقومات السياحية والتي تعيدها مرة اخرى للخريطة السياحية.
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