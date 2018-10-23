الصين تعرب عن قلقلها بشأن عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن بالغ قلقها للولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أرسلت البحرية الأمريكية سفينتين حربيتين عبرتا مضيق تايوان.



جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تون يينغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على عبور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان في ثاني عملية من نوعها هذا العام.



وقالت يينغ "إن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين وسلامتها الإقليمية، وإنها أهم وأكثر القضايا حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية"، محذرة الجانب الأمريكي من الأعمال التي تقوض العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.