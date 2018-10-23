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شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، إنه تم اجتزاء تصريح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي بأن بعض الدول لا تستخدم الطماطم في الطعام.

وأضاف معاون وزير التموين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزير كان متواجدا اليوم ليضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية وتجارية في محافظة البحيرة، وكان تصريحه حول أن إنشاء مثل تلك المناطق التجارية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليص حلقات التداول بما ينعكس على سعر المستهلك النهائي.

وتابع متحدث وزارة التموين: "الوزير أعطى مثالا على سلعة الطماطم باعتبار أن سعرها متفاوت ويتغير بشكل مستمر"، وأن الوزير أكد على أهمية سعر الطماطم وأنها سلعة ضرورية، ولكن التصريح تم اقتطاعه.



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