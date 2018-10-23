صلاح الدين: الغاز والبترول أهم قطاع استثماري أمام الشركات الأمريكية

أكد محمود صلاح الدين عضو غرفة التجارة الأمريكية أن الوفد الأمريكي الذى يضم 44 شركة أمريكية فى قطاعات التكنولوجيا والصحة والطاقة والكهرباء لديه رغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى.



وأكد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية فى مصر تتضمن الغاز، والبترول، والصناعات الهندسية، ومجالات الكهرباء، والثلاجات والغسالات.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي خلال لقائه بالوفد الأمريكي دعا الوفد إلى زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف بشكل أوسع بالمشروع.



وأوضح أن مصر تعتبر من أكثر المناطق استقرارا فى منطقة الشرق الأوسط سياسيا وأمنيا واقتصاديا لضخ استثماراتهم بشكل أكبر وآمن.

