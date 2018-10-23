وزير الدفاع الروسي: واشنطن وموسكو بحاجة لحوار أكثر تعمقا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم "الثلاثاء" إنه يتوقع أن تعطي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لروسيا، زخما لتوطيد العلاقات بين البلدين.



جاءت تصريحات شويجو في بداية محادثاته مع بولتون.. وقال إن الكثير من مشكلات العالم لا يمكن حلها إلا من خلال الجهود المتبادلة وإن هناك حاجة لحوار أكثر تعمقا.



ومن المتوقع أن يلتقي بولتون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم "الثلاثاء".