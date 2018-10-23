ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي: واشنطن وموسكو بحاجة لحوار أكثر تعمقا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
رويترز
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم "الثلاثاء" إنه يتوقع أن تعطي زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، لروسيا، زخما لتوطيد العلاقات بين البلدين.

جاءت تصريحات شويجو في بداية محادثاته مع بولتون.. وقال إن الكثير من مشكلات العالم لا يمكن حلها إلا من خلال الجهود المتبادلة وإن هناك حاجة لحوار أكثر تعمقا.

ومن المتوقع أن يلتقي بولتون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم "الثلاثاء".
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

شاهد.. الصين تفتتح أطول جسر مائى فى العالم

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

شرطيان ينقذان رضيعة من الموت المحقق ..فيديو

تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تحمي من النقرس والسرطان.. نوع من الخضروات له 10 فوائد

استشاري نفسي يقدم نصيحة لـ محمد رشاد بعد إلغاء زفافه من مي حلمي

شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض

العاهل السعودي يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

هاني الناظر ينصح بشرب الماء بالليمون قبل النوم لهذا السبب

شاهد في قضية أنصار بيت المقدس يروي تفاصيل عملية إفطار رمضان بأبو صوير

مصرع ربة منزل وإصابة عامل صدمهما قطار ركاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة بين البلدين عميقة وتنمو بشكل سريع ومثمر
أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو
شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم
صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟