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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة بالعصا البيضاء احتفالا باليوم العالمي للمكفوفين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:37 م
صدى البلد
محمد عبدالحليم
نظمت جامعة بنى سويف بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، صباح اليوم، مسيرة «العصا البيضاء» بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين، شارك فيها الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والنواب، وعميد الكلية، والسادة الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من طلاب الجامعة وطلاب مدارس المكفوفين ببنى سويف.

وأكد رئيس الجامعة أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة له دور أساسي في رفع مستوى العزيمة والإرادة لديهم من أجل تحقيق تطلعاتهم، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع، وأنها تكاد الجامعة الوحيدة التى لديها كلية تقوم بتدريس كافة العلوم الخاصة بهم، ووحدة تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم، معلنا عن تدشين الجامعة لمركز ومكتبة سمع بصرية.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن الجامعة سوف تقوم بحصر المعاقين على مستوى المحافظة وأماكنهم وتصنيفهم من حيث نوع الإعاقة ونسبتها، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات ومنها وزارة التربية والتعليم للاستفادة من تلك البيانات فى تقديم كافة أنواع الخدمات الطبية، من خلال تنظيم الجامعة لعدد من القوافل الطبية الخاصة بالإعاقة للكشف وعمل الفحوصات اللازمة، لافتًا أن تلك البيانات تساعد أيضًا منظمات المجتمع المدني فى تقديم الخدمات المتنوعة لهم، وذلك تفعيلًا لدور الشراكة المجتمعية في خدمة المجتمع.
رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة بالعصا البيضاء احتفالا باليوم العالمي للمكفوفين
رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة بالعصا البيضاء احتفالا باليوم العالمي للمكفوفين
رئيس جامعة بني سويف يقود مسيرة بالعصا البيضاء احتفالا باليوم العالمي للمكفوفين
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