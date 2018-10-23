طارق رضوان يستقبل أنطونيو فرنانديز سفير أنجولا لدى مصر

استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية وهيئة مكتب اللجنة ، اليوم، الثلاثاء، السفير أنطونيو فرنانديز، سفير أنجولا لدى مصر.



ويأتي لقاء اللجنة مع السفير أنجولا لدى مصر أنطونيو فرنانديز، فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها اللجنة مع سفراء الدول الأفريقية.



كما يتزامن مع مستهل أعمال اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول وسيلتقي رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء ، السفير سند لوزا - نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.