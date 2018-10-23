ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طارق رضوان يستقبل أنطونيو فرنانديز سفير أنجولا لدى مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:23 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
استقبل النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية وهيئة مكتب اللجنة ، اليوم، الثلاثاء، السفير أنطونيو فرنانديز، سفير أنجولا لدى مصر.

ويأتي لقاء اللجنة مع السفير أنجولا لدى مصر أنطونيو فرنانديز، فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها اللجنة مع سفراء الدول الأفريقية.

كما يتزامن مع مستهل أعمال اللجنة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول وسيلتقي رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء ، السفير سند لوزا - نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

رئيس البرلمان لوزير الشباب: ستتعرض للمساءلة بسبب عدم تطبيق قانون الرياضة الجديد

السعودية توقع صفقات بخمسين مليار دولار في النفط والغاز والبنية التحتية

إبراهيم سعيد يعلق على فسخ تعاقد الزمالك مع برزنتيشن

وزير التعليم يبث فيلما قصيرا عن محو الأمية بالتكنولوجيا

شاهد في قضية أنصار بيت المقدس يروي تفاصيل عملية إفطار رمضان بأبو صوير

هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

درة: إيمي ودنيا سمير غانم بيتريقوا عليا وبينادوني بهذا الاسم.. فيديو

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

أول تعليق لـ النني عقب الفوز العاشر على التوالى للأرسنال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال
السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة بين البلدين عميقة وتنمو بشكل سريع ومثمر
أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو
شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟