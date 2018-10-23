ضبط شخص بحوزته 4 آلاف جنيه مزورة بمحطة سكك حديد سمنود

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد سمنود بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط "م. م"- 30 سنة، أثر حدوث مشاجرة بينه وبين آخرين "فروا هاربين عقب مشاهدتهم للقوات" خلال دخولهم محطة سكك حديد سمنود بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية.



وبالفحص تبين أن بحوزته حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى 4000 جنيه فئة المائتى جنيه، تختلف فى ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة "يشتبه أن تكون مقلدة".



بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بحيازته للمبلغ المالى المقلد بقصد ترويجه والتربح منه، وقرر أنه حال قيامه بشراء بعض الأغراض من أحد الأشخاص اكتشف الأخير أن المبلغ المالى مُقلد فقام بالتعدى عليه بالضرب بمساعدة أخرين حال محاولته الهروب والدخول إلى المحطة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.