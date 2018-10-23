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حوادث

ضبط 22 متهما في حملة أمنية ببنها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:19 م
صورة ارشيفية - متهمين
صورة ارشيفية - متهمين
إبراهيم الهواري
شنت مباحث القليوبية حملة مكبرة بدائرة قسم بنها لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، أسفرت الحملة عن ضبط 22 متهما من العناصر الخطرة و5 قضايا مخدرات منها 90 قرصا مخدرا و125 جرام حشيش.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية قاد مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة بدائرة قسم بنها.

وأسفرت عن ضبط 22 متهما من العناصر الخطرة و5 قضايا مخدرات منها 90 قرصًا مخدرًا و125 جرام حشيش وتنفيذ 37 حكم حبس، وتحرير 203 مخالفات مرورية متنوعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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