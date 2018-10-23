محافظ أسيوط : 20 مفرمة للاستفادة من المخلفات الزراعية

اعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن قرب وصول عدد 20 مفرمة للمخلفات الزراعية لتوزيعها على المراكز والاحياء لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وإعلاف عضوية "سيلاج" لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالقرى والمراكز مشددا على تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بكل قرية على أن تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية ويتم إخطار الحماية المدنية بتلك الاماكن تحسبًا لحدوث أية حرائق محتملة تمهيدًا لنقلها لاماكن المفارم.



جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع القيادات التنفيذية لمواجهة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد محمود رئيس جهاز شئون البيئة والعميد اشرف مرسى مدير ادارة المرور ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار وهالة فرغلى مدير ادارة البيئة بالمحافظة وممثلى الحماية المدنية ورؤساء المراكز والاحياء.



وأشار محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – الى انه سيتم تطبيق منظومة التخلص الامن من المخلفات الزراعية وقش الذرة والقضاء على الحرق المكشوف للمخلفات من خلال تعظيم الاستفادة منها وتحويلها الى سماد عضوى وعلف للحيوانات واتاحة الفرصة امام الشباب لعمل مشروعات صغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومنتناهية الصغر والحصول على القروض المناسبة لافتا الى انه تم تحرير ما يقرب من 252 محضر حرق مخلفات زراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات تبدأ من الف جنيه وحتى 10 الاف جنيه على المخالفين واصدار توجيهات مباشرة الى رؤساء المراكز والاحياء بتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية وتوعية المزارعين بتقل المخلفات الى تلك الاماكن منعا للمسائلة القانونية وتوقيع العقوبات وفرض الغرامات على المخالفين.



وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة انه سيتم قياس مدى اداء رؤساء الوحدات المحلية وتقييمهم فى التعامل مع ملف الحرق المكشوف والتخلص من المخلفات الزراعية وذلك ضمن مسابقة اختيار أجمل مركز وحي وقرية وتكثيف حملات المتابعة الميدانية بصفة مستمرة على القرى والمراكز للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة وتحرير المحاضر للمخالفين وتصوير تلك المخالفات على الطبيعة وارفاقها بالمحاضر.



