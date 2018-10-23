عرفات يستعرض خطط وإنجازات مصر في تطوير منظومة النقل.. صور

انعقد اجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، لليوم الثاني على التوالي، برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



واستعرض "عرفات"، في كلمته أهم ما تقوم به وزارة النقل المصرية لتطوير عناصر المنظومة،لافتا إلى أنه في مجال الطرق والكباري، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8 آلاف كيلومتر بهدف إنشاء محاور تنموية جديدة والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية والعمرانية، بالإضافة إلى تطوير 2500 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء 30 كوبري علوي جديد على الشبكة لمنع التقاطعات السطحية وحل الاختناقات المرورية .



أما في مجال السكك الحديدية،فنوه وزير النقل إلى أنه تم وضع آليات زيادة مساهمة قطاع السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، كما تم تنفيذ مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر لتصل نسبة الخطوط المكهربة على الشبكة لحوالي 35% لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى انهاء التطوير الشامل لـ 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد.



وأشار عرفات إلى أنه تم التجديد الشامل لمسافة 1000 كيلومتر من خطوط الشبكة، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1300 عربة سكة حديد مطورة، بالإضافة إلى انشاء خط سريع "العلمين /العين السخنة" بطول 500 كيلومتر.



أما في مجال مترو الأنفاق،أكد وزير النقل أنه استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق حتى 2022 بطول 113 كم واجمالي اطوا ل 210 كم بحلول 203، وإنشاء LRT أو خط القطار الكهربائى "السلام – العاشر – العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 68 كيلومتر، موضحا أنه تم تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13,7 كيلومتر، وانشاء عدد 2 خط مونوريل لمدينة السادس من اكتوبر بطول35 كيلومتر وللعاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كيلومتر، ليصل إجمالي أطوال شبكة مترو الانفاق والنقل الجماعى السككى 272 كيلومتر فى عام 2022.



وعن مجال النقل البحري، قال "عرفات" إن مصر حققت تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث أن المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس والذى يفتح أفاقًا جديدة لمستقبل التنمية في مصر ويحقق الاستفادة الكبيرة من مميزات الموقع الاستراتيجي لمصر، واستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية.



وأضاف: "تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية مثل المحطات متعددة الاغراض فى موانئ الاسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وتم التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وادخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية وتطبيق نظام النافذة الواحدة".



وتابع عرفات: "أما في مجال الموانئ البرية والجافة، فأنه تم التخطيط لإنشاء مجموعة من الموانئ الجافة بمعرفة المستثمرين والقطاع الخاص في عدة مواقع على مستوى الجمهورية من أهمها " السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب – دمياط " كأولوية أولى، كما تم التخطيط لإنشاء مجموعة من المراكز اللوجيستيه عند تقاطعات الطريق الدائرى الاقليمى مع المحاور الرئيسية على الشبكة لتحقيق التكامل بين مراكز النقل اللوجيستية والموانى الجافة مع شبكة الطرق الدائرية الجديدة، وتنفيذ مخطط للتطوير الشامل لميناء السلوم البرى".



وأشار إلى أن مصر حققت تطور كبير في مجال النقل النهري، حيث من المخطط زيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل ليصل إلى 10مليون طن من حجم المنقولات عام 2025، بالإضافة إلى التخطيط لطرح إنشاء مجموعة من الموانئ النهرية الحديثة في مدن " قنا – سوهاج – أسيوط – ميت غمر " بإجمالي طاقة تداول 34,7 مليون طن / سنة .