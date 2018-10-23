في عيد ميلاده.. 6 معلومات لا يعرفها الكثير عن صلاح السعدني

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان صلاح السعدني والذي يعد واحدًا من أهم نجوم الدراما والسينما الذين قدموا عشرات الأعمال الفنية الناجحة.



نرصد 6 معلومات لا يعرفها الكثير عن هذا النجم:



1- صلاح السعدني أكمل اليوم عامه ال75، فهو من مواليد 23 أكتوبر 1943 وهو من أصول ريفية.

2- تخرج صلاح السعدني من كلية الزراعة وقد بدأ مشواره الفني من خلال مسرح الكلية.

3- بدأ مشواره الفني مع الزعيم عادل إمام وقدما سويًا العديد من الأعمال الفنية.

4- شقيق الفنان صلاح السعدني هو الصحفي محمود السعدني.

5- شارك صلاح السعدني في بطولة العديد من المسلسلات المصرية الهامة أبرزها ارابيسك والأصدقاء ورجل في زمن العولمة والباطنية والأخوة الأعداء والقاصرات.

6- أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها جبروت امرأة والرصاصة لاتزال في جيبي وزمن حاتم زهران وليه يا هرم.