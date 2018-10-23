وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ نشرات توزيع الزيادات للمعلمين بإدارة شمال

تابع د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم تنفيذ نشرات توزيع الزيادات للمعلمين وفقا للقرار ٢٠٢ بإدارة شمال التعليمية.



ووجه باهى بإحالة كل من يتقاعس عن تنفيذ نشرات توزيع الزيادات لسد عجز المعلمين بإدارة شمال التعليمية إلى التحقيق، كما كلف سيادته الموجهين العموم والمشرف عليهم وكيل المديرية بمتابعة تنفيذ تلك النشرات وفقا للقرار ٢٠٢.