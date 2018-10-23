ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ نشرات توزيع الزيادات للمعلمين بإدارة شمال

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:46 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تابع د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم تنفيذ نشرات توزيع الزيادات للمعلمين وفقا للقرار ٢٠٢ بإدارة شمال التعليمية.

ووجه باهى بإحالة كل من يتقاعس عن تنفيذ نشرات توزيع الزيادات لسد عجز المعلمين بإدارة شمال التعليمية إلى التحقيق، كما كلف سيادته الموجهين العموم والمشرف عليهم وكيل المديرية بمتابعة تنفيذ تلك النشرات وفقا للقرار ٢٠٢.
وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ نشرات توزيع الزيادات للمعلمين بإدارة شمال
وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ نشرات توزيع الزيادات للمعلمين بإدارة شمال
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. السيسي يستقبل ممثلي 40 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة

عبد العال: تشكيل لجنة خاصة لبحث أزمة الأولمبية ورئيس الزمالك

ريهام سعيد ترد على هجوم محمد رشاد: إنت لسة فنان صاعد ومتاخدنيش كبش فدا

تعرف على مواصفات الشفاة المثالية

السفير السوداني يكشف لصدى البلد الأنباء السارة بعد زيارة السيسي

رئيس وزراء بلغاريا يغادر مصر

شاهد..انطلاق أول رحلة للأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية

في عيد ميلاده.. سر انفصال كمال أبو رية وماجدة زكي

هل يقرن الولاء بإمضاء.. رسالة طبيب بيطري لـ محمد رشاد ومي حلمي تكشف عورة تقاليد الزواج في مصر

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف بدورى الأبطال والقنوات الناقلة

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

بريزنتيشن تفجر مفاجأة بشأن فسخ الزمالك لعقد الرعاية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

شاهد.. إعصار قوي يجتاح قبرص
رئيس وزراء بلغاريا: السيسي يسعى لتحقيق الأمان لمصر والسائحين.. فيديو
بويكو بوريسوف: نعمل على تشجيع السياحة البلغارية إلى مصر.. فيديو
رئيس وزراء بلغاريا: افتتاح جامعة بلغارية فى مصر خلال عام.. فيديو
السيسي: تعاون مشترك مع بلغاريا في جميع المجالات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟