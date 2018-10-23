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بين الناس

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة بعد إجراء عمليات جراحية فاشلة.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث رمضان عبدالعزيز الوكيل أحد أهالي قرية قليشان التابعة لمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، بالحكومة ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمساعدته فى إجراء عملية جراحية بعد إصابته بتشوهات في وجهه نتيجة إطلاق النار عليه.

وأضاف عبدالعزيز، البالغ من العمر 36 عاما فى رسالته التي بعثها لخدمة شكاوى موقع "صدى البلد": "أنقذونى أنا وأسرتى، تعرضت لحادث إطلاق نار مما أدى إلى تشوه وجهي ودخلت مستشفى طنطا الجامعي شبه ميت لمدة 70 يوما، ثم أخرجوني لعدم وجود علاج لحالتي، توجهت بعد معاناة شديدة جدا إلى مستشفى جامعة الإسكندرية حيث تم حجزي في المستشفى وإجراء عملية لي بأخذ عظمه من القدم اليسرى، ومحاولة زراعتها بالفك العلوى للفم لتحسين شكلي، وبعد جراحة 16 ساعة كاملة فشلت العملية، فقرر الأطباء بعد أن تدهورت حالتي إجراء عملية مرة أخرى حتى أستطيع أن أعيش كأنسان ولو مشوه".

وناشد عبد العزيز، وزيرة الصحة بمساعدته في علاجه، وإجراء عملية جراحية عاجلة بشأن ذلك.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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