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محافظات

محافظ المنيا يحيل واقعة مستشفى ملوي العام إلى الشئون القانونية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
أيمن رياض
قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، تشكيل لجنة من الشؤون القانونية لإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسئوليات الإدارية والإشرافية حول واقعة تقاعس مستشفي ملوي العام عن تقديم الرعاية الطبية لأحدي الحالات المصابة في حادث بطريق البرشا بشرق النيل، معربًا عن خالص مواساته لأسر المتوفيين في الحادث ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كلف المحافظ العميد فادي وديع رئيس مركز ومدينة ملوي بزيارة المستشفى ومتابعة الإجراءات المتخذة أثناء وصول المصابين ورفع تقرير عاجل.

وزارت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة يرافقها لجنة من المديرية المستشفى العام بملوي لمراجعة الإجراءات التي تمت بداخلها عقب وصول المصابين في الحادث، ومضاهاة ذلك بما هو متاح بالإسعاف وغرفة طوارئ المديرية، كما تابعت حالات المصابين بمستشفيات ملوي العام جامعة المنيا والتأمين الصحي.

وكان بعض أهالي المصابين في حادث انقلاب تروسيكل بملوي، إتهموا المستشفي العام بالمركز بالتقاعس عن نقل بعض الحالات إلي المستشفيات بواسطة الإسعاف مما أدي إلي تدهور حالتهم.
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