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محافظات

محافظ القليوبية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان ندوة الإنسان المصرى ببنها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
ابراهيم الهوارى
استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، الثلاثاء، المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بديوان عام محافظة القليوبية، للمشاركة في ندوة عن الإنسان المصرى المعاصر بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، وبدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري، ثم كلمة لمدير جمعية الشبان المسلمين ببنها، ثم فيلم تسجيلي لاستعراض مراحل السيرة الذاتيك للمستشار أحمد أبو العزم.

كما يشهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الندوة التثقيفية التى تقيمها جامعة بنها بقيادة الدكتور حسين المغرب، اليوم، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم، والتى يشارك بها عدد من محاربي أكتوبر بالمحافظة وبعض أسر الشهداء والمصابين وتتضمن الندوة مجموعة فقرات يتحدث خلالها الضيف.
محافظ القليوبية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان ندوة الإنسان المصرى ببنها
محافظ القليوبية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان ندوة الإنسان المصرى ببنها
محافظ القليوبية ورئيس مجلس الدولة يفتتحان ندوة الإنسان المصرى ببنها
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