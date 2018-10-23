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ضبط 6 أطنان دواجن رومى غير صالحة للاستخدام قبل طرحها بأسواق القليوبية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:27 م
مديرية الطب البيطرى
مديرية الطب البيطرى بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
شنت مديرية الطب البيطرى حملة تفتيشية بقيادة الدكتورة أمل العسيلي مدير المديرية بالتنسيق مع تموين وصحة القليوبية ومباحث التموين على الأسواق والمجازر بمدينتي بنها وطوخ والتى أسفرت عن ضبط 6 أطنان من دواجن الرومي غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وأكدت مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية فى بيان لها ، أن الحملة اسفرت عن ضبط 6 أطنان من دواجن الرومي غير صالحة للاستخدام الآدمى بثلاجة بقرية الحصة التابعة لمركز ومدينة طوخ

واشار إلي أنه تم ضبط 270 كيبو كبدة غير صالحة للاستخدام الادمي بثلاجة ببنها إلي جانب ضبط 132 كيلو كبدة بهايبر ماركت شهير ببنها

وأوضحت، أنه تلاحظ عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الفنية، وبفحصها تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم مصادرة الكمية وتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق
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