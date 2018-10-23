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ثقافة

التشكيليين: عودة بينالي القاهرة تعيد مصر إلى مكانها الطبيعي في خريطة الفنون

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
رحبت النقابة العامة للفنانين التشكيليين، بعودة بينالي القاهرة الدولي للفنون التشكيلية، بعد توقف دام قرابة الـ 8 أعوام، وكان أخر دوراته الثانية عشر فى نهاية عام 2010.

وقالت النقابة إن فكرة عودة بينالي القاهرة طالة إنتظارها، مؤكدًا أن هناك خطوات إيجابية بدأ قطاع الفنون التشكيلية في اتخاذها لصالح الفنانين، وذلك بدعم من الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدليل على ذلك عودة هذا الحدث المهم.

وأضافت أن البينالي يعد أحد الفعاليات الدولية التي تقيمها وزارة الثقافة لوضع مصر مرة أخري في مكانها الطبيعي علي الخريطة الدولية، والذي دام توقفه أكثر من ثمان سنوات لضعف الميزانية الممنوحة لهذه الفعالية المهمة.

ولفتت إلى أن هذه خطوة مهمة لإعادة بينالي الاسكندرية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط وترينالي الجرافيك الدولي وبينالي الخزف وغيره من الفعاليات التي توقفت والتي رسخت لوجودها علي الخريطة التشكيلية الدولية.

يذكر أن أن وزيرة الثقافة كلفت اللجنة العليا للبينالي والمشكلة من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية رئيسًا، الفنان إيهاب اللبان قوميسير عام البينالي، الدكتور جمال لمعي، الدكتور خالد حافظ، الفنان ناجي فريد، الدكتور حازم طه حسين، الدكتور ياسر مُنجي، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون وأحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض، بالبدء في الاجراءات التنظيمية لاقامة الدورة الثالثة عشر من بينالي القاهرة الدولي للفنون خلال شهر إبريل 2019 تحت عنوان " نحو الشرق".
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