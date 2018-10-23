اقتصادية النواب: تنمية الصعيد تعزز الاقتصاد المصري.. فيديو

قال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصعيد كان يعانى فى الفترات السابقة من إهمال الدولة، ولم يكن على الخريطة من الأساس فى العهد البائد.



وأكد "السيد"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع محافظات الصعيد على قائمة أولوياته حيث افتتح بها العديد من المشروعات التنموية فى الفترة الأخيرة، مثل مجمع صناعة الأسمنت فى بنى سويف ومجمع الحديد، وقناطر أسيوط التي تروي مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الزراعية.



وأوضح أن تنمية الصعيد تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، مفيدًا بان الطرق التى تربط شمال وجنوب الصعيد تمثل نقلة نوعية كبيرة للوطن.