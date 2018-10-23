الكرملين: بوتين يبحث مع بولتون قضايا الأمن والقضايا الدولية والعلاقات الثنائية

أعلن المتحدث الصحفي الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي جون بولتون خلال لقائهما اليوم الثلاثاء العلاقات الثنائية والأزمة السورية والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم :"إن العلاقات الثنائية والنزاعات الإقليمية والتسوية السورية ومسائل الأمن الاستراتيجي ستكون على طاولة المحادثات بين بوتين وبولتون". وأضاف أن بولتون وزملاءه من الجانب الروسي سيخبرون الرئيس الروسي عن محادثاتهم التي جرت الأمس الاثنين".



وكان بولتون قد التقى أمس مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، كما التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والتقى بولتون صباح اليوم مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

