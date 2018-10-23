غادة والي تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الأدوية والتغذية المدرسية

دعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشركات الأمريكية لضخ استثماراتها فى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والأدوية، كما أن الشركات يمكنها القيام بدور في مشروع التغذية المدرسية.





وأوضحت الوزيرة، خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية، التي تم تنظيمها اليوم بحضور البعثة التجارية للشركات الأمريكية التي تزور مصر حاليًا، أن الحكومة لديها العديد من البرامج الصحية، ومنها برنامج تقديم وجبات لـ11 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة يوميًا، لافتة إلى أن وزارة التضامن قامت بتطوير قاعدة البيانات للتعرف على خريطة الفقر في مصر.





ولفتت إلى أن برنامج التكافل الاجتماعى الذي تبنته الحكومة نجح في الوصول إلى عدد كبير من المواطنين فى فترة قياسية، منوهة بأنه يعد أسرع البرامج انتشارا مقارنة بالدول الأخرى كدول اسيا وامريكا اللاتينية ويرجع الفضل فى ذلك إلى رئيس عبدالفتاح السيسى الذى وجه بسرعة تنفيذ البرنامج فى وقت قصير، فى كل المحافظات.





وأضافت أن البرنامج كان مخططا تنفيذه على مدار 3 سنوات وفى الريف فقط وخصوصا بالصعيد بواقع 500 ألف أسرة كل عام، إلا أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذه فى كل المحافظات وبحيث يشمل جميع المواطنين.





وأوضحت الوزيرة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 2 مليون و280 ألف أسرة تضم 10 ملايين فرد، رغم أننا استغرقنا 30 سنة للوصول إلى مليون ونصف مليون أسرة فى المعاش الضمانى، ولكن نجحنا فى عامين فى إضافة أكثر من 2 مليون أسرة، 86% منهم ضمن برنامج تكافل و2.5% معاش، و11% لذوى الإعاقة ولاول مرة توجه هذه النسبة لذوى الإعاقة.





وتابعت الدكتورة غادة والي قائلة: "إنه بالنظر إلى ملامح المستفيدين نجد 62% منهم أميون، و22% يجيدون القراءة والكتابة، وهم فئات أكثر احتياجًا، وأقل من 1% لديهم تعليم جامعي، مما يدل على تحقيق هدفه فى الوصول إلى الجمهور المستهدف".





ولفتت إلى أن كل المستفيدين منه عمالة موسمية ولا يوجد أحد منهم مؤمن عليه تأمينا اجتماعيا من أى نوع والمؤمن عليه يتم استبعاده، ويتم الكشف باستمرار على المستفيدين.