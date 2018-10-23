ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إدارة سجن هشارون الإسرائيلي تفرض عقوبات على الأسيرات الفلسطينيات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
أ ش أ
قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن إدارة معتقل "هشارون" الإسرائيلي فرضت العديد من العقوبات والتّضييقات على الأسيرات الفلسطينيات، اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى الساحة لليوم الـ 48 على التوالي؛ احتجاجا على كاميرات المراقبة التي قامت إدارة المعتقل بتشغيلها بتاريخ 5 سبتمبر المنصرم.

وأوضح نادي الأسير، عقب زيارة محاميه للأسيرات، أن إدارة المعتقل حرمت عددا من الأسيرات من زيارة بعض أفراد عائلاتهن لهن، وقطعت المياه الساخنة عن القسم، كما وقطعت بث بعض القنوات العربية، فيما اشتكت الأسيرات من المعاملة السيئة لطبيبة العيادة؛ واحتجاجا على ذلك فهن يواصلن مقاطعة العيادة منذ نحو أسبوعين.

وأشار إلى أنه كان تم تغطية الكاميرات قبل عدة سنوات بعد احتجاج الأسيرات في حينه، إلا أن الإدارة عاودت تشغيلها بعد زيارة "لجنة سحب إنجازات الأسرى" التي شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، والتي كانت أولى إجراءاتها مصادرة آلاف الكتب من الأسرى وتقليص كمية المياه.

وأضاف أن الأسرى قاموا بالعديد من الخطوات الاحتجاجية ضد الاعتداء على خصوصية الأسيرات، وهم يفاوضون إلى جانب الأسيرات لتحقيق مطلبهن.

يذكر أن 31 أسيرة تقبعن في معتقل "هشارون"، إضافة إلى 20 في معتقل "الدامون".

loading...

ترشيحاتنا

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الكهرباء ترد على قلق المواطنين بشأن زيادة أسعارها خلال الفترة القادمة ..فيديو

رأس البر.. شاطئ شاهد على حكايات صفية زغلول وغناء أم كلثوم واسترخاء عبد الناصر

الغموض يسيطر على حادث قتل موظفين بمكتب بريد قليوب بسبب العهدة.. شهود العيان: القتيلان حسنا السمعة وأصحاب من زمان وفوجئنا بتشاجرهما وإطلاق الرصاص.. والنيابة تأمر بجرد الأرصدة والتحفظ على مكان الواقعة

شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة شمالا.. والقاهرة تسجل 33 درجة

فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

الصحف الجزائرية تشبه الأهلي بريال مدريد وبرشلونة قبل مواجهة وفاق سطيف

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

عائلة مي حلمي تمنعها من استخدام هاتفها لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال
السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة بين البلدين عميقة وتنمو بشكل سريع ومثمر
أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو
شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟