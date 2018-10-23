التنمية المحلية تطلق مبادرة صوتك مسموع لخدمة المواطن

أطلق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء، مبادرة جديدة تحت عنوان "صوتك مسموع" والتى يرعاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن جميع الخدمات المقدمة إليهم.
وأكد الوزير أن خدمة المواطن في جميع محافظات الجمهورية تأتى على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية.
وقال شعراوي إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين؛ المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، حيث يهدف هذا المحور إلى جعل المواطن طرفًا فاعلًا ومشاركًا فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، مشيرًا إلى أن هذا المحور يلبى أيضًا حق المواطن فى أن يقدم مقترحات، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.
وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، قال اللواء محمود شعراوى إنه يركز على معالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على جميع المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات، من خلال تخصيص فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على جميع المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليه أولًا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.
وأكد أن مبادرة "صوتك مسموع" تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه ستتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين ومن بينها "الواتس أب" الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب": وهو 01150606783.
الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع" "www.facebook.com/sotakmasmwo".
رقم الخط الساخن: 15330 وسيتم تفعيله رسميًا خلال ساعات وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
البريد الإلكترونى: [email protected]
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تعزيزًا للشفافية سيتم نشر تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وتصنيفاتها وأنواعها وموقفها وما تم بشأنها على كل مستوى محلي بدءًا من المحافظة وصولًا إلى القرية.
وأشار شعراوى إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والرد عليها.
وأكد الوزير أن خدمة المواطن في جميع محافظات الجمهورية تأتى على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية.
وقال شعراوي إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين؛ المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، حيث يهدف هذا المحور إلى جعل المواطن طرفًا فاعلًا ومشاركًا فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، مشيرًا إلى أن هذا المحور يلبى أيضًا حق المواطن فى أن يقدم مقترحات، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين.
وفيما يخص المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، قال اللواء محمود شعراوى إنه يركز على معالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على جميع المستويات المحلية بالوزارة والمحافظات، من خلال تخصيص فريق تنفيذي تم اختياره بكل محافظة، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على جميع المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة إليه أولًا بأول، ومتابعتها والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.
وأكد أن مبادرة "صوتك مسموع" تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه ستتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين ومن بينها "الواتس أب" الذي يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور، والبريد الإلكتروني والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم "الواتس أب": وهو 01150606783.
الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بعنوان "صوتك مسموع" "www.facebook.com/sotakmasmwo".
رقم الخط الساخن: 15330 وسيتم تفعيله رسميًا خلال ساعات وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
البريد الإلكترونى: [email protected]
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تعزيزًا للشفافية سيتم نشر تقارير شهرية عن الشكاوى الواردة وتصنيفاتها وأنواعها وموقفها وما تم بشأنها على كل مستوى محلي بدءًا من المحافظة وصولًا إلى القرية.
وأشار شعراوى إلى أنه تم تشكيل فرق عمل بالمحافظات برئاسة سكرتيري عموم المحافظات لسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والرد عليها.