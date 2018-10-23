ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الخارجية الماليزية : مهاتير يتوجه إلى تايلاند غدًا في زيارة رسمية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية الماليزية اليوم /الثلاثاء/ أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد سيتوجه إلي تايلاند غدا ، في زيارة رسمية لمدة يومين.

وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الزيارة تأتي ضمن جولة تعارف لرئيس الوزراء الماليزي إلى دول جنوب شرق آسيا بعد توليه المنصب في 10 مايو الماضي.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد مهاتير - خلال زيارته - لقاء مع نظيره التايلاندي برايوت تشان أوتشا ، ثم يحضر مأدبة عشاء على شرف برايوت.

وقالت الوكالة أنه من المتوقع أن تعطي تلك الزيارة زخمًا لعملية محادثات السلام في جنوب تايلاند.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تتيح الفرص للزعيمين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، كما ستتيح لماليزيا الفرص لتسليط الضوء على السياسات الحالية للحكومة الجديدة وموقفها، خاصة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
loading...

ترشيحاتنا

محمد حمودة: مرتب المحامي الخريج يجب أن تبدأ بـ3 أو 4 آلاف جنيه شهريا

عائلة مي حلمي تمنعها من استخدام هاتفها لهذا السبب

موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

بالأدلة.. مفتي الجمهورية: الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن الحيض

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف بدورى الأبطال والقنوات الناقلة

رأس البر.. شاطئ شاهد على حكايات صفية زغلول وغناء أم كلثوم واسترخاء عبد الناصر

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر والقنوات الناقلة

أول تعليق لـ النني عقب الفوز العاشر على التوالى للأرسنال

يا محمد انزل البلد أبوك لقى 5 كيلو بطاطس ومحتاجين حد أمين يحمرهم.. الأسعار لم تفسد روح المصريين

أسباب المرض المصابة به مي حلمي بعد إلغاء حفل زفافها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال
السفير الروسي بالقاهرة: العلاقة بين البلدين عميقة وتنمو بشكل سريع ومثمر
أمهات مع إيقاف التنفيذ: الآباء يخطفون الأطفال لتأديب الأم بعد الخلع.. فيديو
شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟