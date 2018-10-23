الخارجية الماليزية : مهاتير يتوجه إلى تايلاند غدًا في زيارة رسمية

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية اليوم /الثلاثاء/ أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد سيتوجه إلي تايلاند غدا ، في زيارة رسمية لمدة يومين.



وقالت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الزيارة تأتي ضمن جولة تعارف لرئيس الوزراء الماليزي إلى دول جنوب شرق آسيا بعد توليه المنصب في 10 مايو الماضي.



وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يعقد مهاتير - خلال زيارته - لقاء مع نظيره التايلاندي برايوت تشان أوتشا ، ثم يحضر مأدبة عشاء على شرف برايوت.



وقالت الوكالة أنه من المتوقع أن تعطي تلك الزيارة زخمًا لعملية محادثات السلام في جنوب تايلاند.



وأضاف البيان أن هذه الزيارة تتيح الفرص للزعيمين لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، كما ستتيح لماليزيا الفرص لتسليط الضوء على السياسات الحالية للحكومة الجديدة وموقفها، خاصة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.