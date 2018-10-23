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رياضة

محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:45 م
محافظ البحيرة يكرم
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بالميدالية الذهبية في لعبة الكارا
جمالات الدمنهورى
كرم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اللاعبة ياسمين نصر الجويلي الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه وزن 54 كيلو في بطولة الشباب المقامة بالأرجنتين، وذلك خلال احتفالية كبرى بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وقرر المحافظ، إطلاق اسم اللاعبة على صالة الأنشطة بمركز شباب الحجناية الجاري العمل به حاليا تكريما وتشجيعا لها على الاستمرار في مواصلة تفوقها الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية وأن تكون مثالا يحتذى به لأقرانها كما حثها على تحقيق التفوق العلمي والدراسي بجانب تفوقها الرياضي.

وأكد محافظ البحيرة، خلال الاحتفال بتكريم اللاعبة على دعم النماذج من المتفوقين أبناء المحافظة في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية وتشجيعهم على الاستمرار في مواصلة نبوغهم وتفوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعبة بمركز شباب الحجناية مركز دمنهور ذات الـ 17 عاما طالبة في الصف الثالث الثانوي كان قد سبق لها الحصول على بطولة البحر الأبيض المتوسط بالمغرب عام 2017.

حضر احتفالية التكريم بمجمع دمنهور الثقافي الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الحجناية ورئيس مجلس إدارة منطقة الكاراتيه وجمع كبير من أهالي اللاعبة وذويها وعدد كبير من اللاعبين والمدربين.
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
محافظ البحيرة يكرم الفائزة بذهبية كاراتيه أولمبياد الشباب
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