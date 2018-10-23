أول تعليق لـ النني عقب الفوز العاشر على التوالى للأرسنال

أعرب محمد النني، نجم فريق أرسنال والمنتخب المصري، عن سعادته البالغة بفوز فريقه أمس، الاثنين، أمام ليستر سيتي ٣-١، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.



وكتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفوز العاشر على التوالي.. أحب ذلك".



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أرسنال وصل بذلك إلى الفوز رقم 10 على التوالي، في كل المنافسات.



وأشارت الشبكة إلى أن هذه أول مرة، يصل فيها الجانرز لهذا الرقم، منذ أكتوبر 2007، حين حقق الفريق اللندني 12 انتصارا على التوالي، في ذلك الوقت.

