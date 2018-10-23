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أخبار العالم

موسكو: لا نرحب بإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بدون خطط بديلة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
أ ش أ
قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لها إطار ضيق حاليًا، مؤكدا أن موسكو لا ترحب بإلغائها بدون خطط جديدة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أننا نفضل انتظار التوضيحات، التي سيتم إبلاغ الرئيس بوتين بها من قبل بولتون".
وشدد بيسكوف على أن بلاده لا ترحب بإنها
ء المعاهدة في ظل غياب خطط جديدة بديلة، مشيرة إلى أن بولتون سيسلم القيادة الروسية اليوم توضيحات بهذا الشأن.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يفضل عقد اتفاقية جديدة على الاتفاقية القائمة، قال بيسكوف: "المهم هنا أن نعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا أم غير ممكن"، واصفًا التخلي عن المعاهدة الحالية بدون بديل يعتبر موقفا خطيرًا جدًا.

وتشير وسائل إعلام روسية إلى احتمال مناقشة موسكو وواشنطن توسيع إطار المعاهدة الحالية للتخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى لتضم دول أخرى، مثل الصين وبعض الدول الأوروبية التي لديها مثل هذه الصواريخ.
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