مسؤول أذربيجاني يدعو لإنشاء قناة فضائية إسلامية للدفاع عن قضايا الأمة

دعا بهروز حسنوف مبعوث الرئيس الأذربيجاني الهام علييف اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي " يونا " إلي إنشاء قناة فضائية إسلامية على غرار القناة الأوروبية تعنى بقضايا واهتمامات المسلمين في العالم على مدار اليوم .



وأكد حسنوف، أن تدريب الصحفيين والإعلاميين في الدول الإسلامية على كيفية التعامل مع ما تبثه وكالات الأنباء والفضائيات العالمية يعد خط الدفاع الأول ضد المؤمرات التي تدبر لها في الخفاء لمحاولة طمس الهوية الثقافية والاجتماعية للدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وأشاد في الوقت نفسه بالدور الذي وصفه بـ " الهام والفعال " الذي تقوم به وكالة أنباء الشرق الأوسط على المستوى السياسي والصحفي والتنويري في المنطقة وعلى المستوى العالمي نظرا لما تتمتع به من مصداقية ودقة وتميز في نشر الأخبار والتقارير الصحفية بصفة عامة والسياسية والاقتصادية بصفة خاصة.



جاء خلال ذلك خلال استقبال حسنوف لوفد اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المشارك في ملتقى ومؤتمر الاتحاد في العاصمة الاذربيجانية باكو .



من جانب، اشاد مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيره روبله - في كلمة ألقاها نيابة عنه زايد عبد الله المدير المساعد للاتحاد "يونا " - بدعوة جمهورية أذربيجان لوفد " يونا " لزيارة أذربيجان والوقوف على معالم النهضة الحضارية والتنموية التي تتحقق على أرضها تحت قيادة الرئيس الهام علييف .



وأوضح روبله ،أن برنامج الوفود الإعلامية يسعى لنقل الصورة الحقيقية للدول والشعوب الاسلامية للمساهمة في التقريب وتبادل الثقافات فيما بينها على كافة الأصعدة ، مرحبا في الوقت ذاته بتفعيل التعاون الإخباري والتدريبي مع وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج" معربا عن أمله في مشاركتها في جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد.



وفي سياق متصل ، قال فاضل عباسوف رئيس جمعية الصحفيين بالدول الأعضاء بالمنظمة ، أن أذربيجان تتطلع إلى اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية وما يقدمه من خدمات إخبارية وإعلامية لخدمة قضايا المجتمعات الإسلامية ، داعيا الاتحاد إلى تكثيف العمل فيما يتعلق بتدريب الصحفيين وتوضيح الرؤى لهم فيما يتعلق بالإشكاليات التي تعترض طريق تقدم الأمة والحفاظ على حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأعرب عن تطلعه لزيادة التعاون مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في كافة المجالات.



ويضم وفد الاتحاد - الذي تشارك فيه وكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أذربيجان برئاسة زايد عبد الله المدير المساعد لاتحاد "يونا " كلا من الدكتورة جيهان فلمبان مدير إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي ، حازم عبد الله مدير برنامج الوفود الإعلامية بالاتحاد ، وعبد الرحيم الزهراوي من وكالة الأنباء السعودية ، و سعود الجنيبي من وكالة الأنباء الإماراتية ، وَعَبَد الرحمن المبارك من وكالة الأنباء البحرينية ، قيس الفارسي من وكالة الأنباء العمانية ، و سلمى الهاني من وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

