ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

شباب الخريجين ببورسعيد يستغيثون من انتشار البلطجة والمخدرات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:10 م
صدى البلد
محمد الصاحى
«حرام اللي بيحصل فينا.. مش عارفين نعيش بسبب المخدرات وتناول الألفاظ النابية»، بتلك الكلمات أرسل سكان منطقة شباب الخريجين بنك الإسكان بمحافظة بورسعيد، شكوى لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، يستغيثون من انتشار البلطجة وتعاطي المخدرات في شوارع مشروع إسكان شباب الخريجيين.

قال محمد رؤف أحد سكان المشروع في رسالته لـ صدى البلد: «مش عارفين نعيش في بيوتنا.. كل اللي ساكنين في مشروع إسكان شباب الخريجين بنك الاسكان بيعانو ومش عارفين يناموا من المخدرات وترديد الألفاظ النابية بسبب ترابيزة بلياردو وبلاي ستيشن جيم اوفر خلف هوة وادي الملوك واللي بيتلم عليهم كل البلطجية».

وتابع: «مبنعرفش نخرج من بيوتنا بالليل.. وبنخاف نمشي في الشوارع علشان ولادنا بيتعاكسوا.. ونخاف شققنا تتسرق».

وناشد رؤوف المسئولين في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد والمسئولين في المحافظة بضرورة التحرك لمنع تلك السلبيات في شوارع المحافظة للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و 01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
loading...

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

شاهد.. السيسي يستقبل ممثلي 40 شركة أمريكية لبحث فرص الاستثمار المتاحة

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

مختار مختار مدرب الإنتاج يثير الرعب في الزمالك قبل مواجهة كأس مصر

مفاجأة.. المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل ينكر الجريمة أمام المحكمة

الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو

شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

جنايات المنصورة تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل في غرفة المداولة ..قيديو

كارتيرون للاعبي الأهلي: دافعوا عن اسم ناديكم واستعيدوا اللقب القاري

قطر تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قلب الدوحة

الزمالك يتقدم على الإنتاج الحربي من ضربة جزاء في كأس مصر.. فيديو

افتتاح مستشفى طوارئ بلبيس خلال أيام.. انتهاء جميع التجهيزات بتكلفة 30 مليون جنيه.. والمشروع يخدم أهالي الشرقية ومصابي الطرق السريعة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

فيديو

أحمد موسى يروى تفاصيل مشاركة أبو العينين في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات: برونزية أولمبياد الشباب إنجاز كبير
شاهد.. فيلم تسجيلي عن إنجازات وأنشطة رجل الأعمال محمد أبو العينين
الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو
محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 5 مدن سياحية بالعالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟