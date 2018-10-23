شباب الخريجين ببورسعيد يستغيثون من انتشار البلطجة والمخدرات

«حرام اللي بيحصل فينا.. مش عارفين نعيش بسبب المخدرات وتناول الألفاظ النابية»، بتلك الكلمات أرسل سكان منطقة شباب الخريجين بنك الإسكان بمحافظة بورسعيد، شكوى لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، يستغيثون من انتشار البلطجة وتعاطي المخدرات في شوارع مشروع إسكان شباب الخريجيين.



قال محمد رؤف أحد سكان المشروع في رسالته لـ صدى البلد: «مش عارفين نعيش في بيوتنا.. كل اللي ساكنين في مشروع إسكان شباب الخريجين بنك الاسكان بيعانو ومش عارفين يناموا من المخدرات وترديد الألفاظ النابية بسبب ترابيزة بلياردو وبلاي ستيشن جيم اوفر خلف هوة وادي الملوك واللي بيتلم عليهم كل البلطجية».



وتابع: «مبنعرفش نخرج من بيوتنا بالليل.. وبنخاف نمشي في الشوارع علشان ولادنا بيتعاكسوا.. ونخاف شققنا تتسرق».



وناشد رؤوف المسئولين في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد والمسئولين في المحافظة بضرورة التحرك لمنع تلك السلبيات في شوارع المحافظة للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و 01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

