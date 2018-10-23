صدور المظاهر الاحتفالية لمولد الشيخ رمضان عن هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسه الدكتور هيثم الحاج علي ضمن سلسلة الثقافة الشعبية كتاب بعنوان المظاهر الاحتفالية لمولد الشيخ رمضان دراسة فولكلورية في مدينة قويسنا أسامة الفرماوي.



يتناول هذا الكتاب الاحتفاء بالوادي الشيخ رمضان بمدينة قويسنا منوفية وله شارع يحمل اسمه وهو أحد الاولياء يرتبطون في أذهان الناس بالرهبة والقدرة على الحماية والكرامات التي يتناولها الناس كلما آن أوانها والاعتقاد في الأولياء هو أحد أهم موضوعات المأثورات الشعبية التي تلقي قبولٱ وانتشارٱ بين العامة والخاصة في تلك المدينه والقري المجاورة لها.



ومن الصعوبة بمكان تغير تلك المعتقدات لأنها تتغلغل في ذوات الناس وتتمكن منهم بالقدر الذي لايبعدهم عن الدين ويجعلهم مثار سخط الناس وحديثهم ويمثل الشيخ رمضان رمزٱ دينيا وشعبيأ لمدينة قويسنا.