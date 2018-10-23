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محافظات

محافظ المنوفية: المشاركة المجتمعية مهمة للنهوض بجميع القطاعات

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:55 م
اليوم اللواء أركان
اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية
مروة فاضل
استقبل اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، نور الدين ناشي أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالمنوفية، وعبد الرؤوف يوسف أمين مساعد الحزب وعدد من أعضاء الحزب بالمحافظة بمكتبه بالديوان العام لتقديم التهنئة بتوليه مهام المنصب الجديد وبحث عدد من المقترحات التي من شأنها النهوض ببعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم أمين الحزب والوفد المرافق له التهنئة للمحافظ على توليه مهام منصبه متمنين له دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المنوفية، كما تناول النقاش التعريف بالحزب وأعضائه وعدد من المقترحات والحلول لبعض المشاكل المجتمعية في المنوفية والتي من أهمها (التوك توك – الطرق غير الممهدة)، وكذا مناقشة الارتقاء بقصر ثقافة شبين الكوم، مؤكدين على الاستعداد التام للتعاون وتقديم المساعدة ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه المواطنين جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بالمحافظة في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية، أن المشاركة المجتمعية هي السبيل الوحيد لحل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين، كما أكد على ضرورة التعاون الدائم بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحزاب السياسية، وذلك لتحقيق مطالب المواطنين التي تعتبر حق أساسي من حقوقهم، مشيرًا إلى أن الحوار والتواصل الدوري مع الأحزاب سيؤدي إلى طرح الأفكار الجديدة والقضاء على أي أزمات وحل جميع القضايا المعلقة في جميع القطاعات والمجالات الخدمية بنطاق المحافظة.
محافظ المنوفية: المشاركة المجتمعية مهمة للنهوض بجميع القطاعات
محافظ المنوفية: المشاركة المجتمعية مهمة للنهوض بجميع القطاعات
محافظ المنوفية: المشاركة المجتمعية مهمة للنهوض بجميع القطاعات
محافظ المنوفية: المشاركة المجتمعية مهمة للنهوض بجميع القطاعات
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