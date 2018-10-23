الطيران المدني تنهي استعدادات عمومية Fai بالأقصر بعد غياب 85 عاما

أنهت وزارة الطيران المدنى ممثلة فى نادى الطيران المصرى ، العضو العامل وممثل مصر بالإتحاد الدولى للرياضات الجوية FAI - استعداداتها النهائية لإستضافة وتنظيم إجتماع الجمعية العمومية للـ(FAI)فى دورته الـ 112، المقرر انعقاده فى الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر الجارى ، بمشاركة ما يقرب من 50 شخصية هامة، و 400 عضو من أكثر من 120 دولة أوروبية وعربية ، بمدينة الأقصر بعد غياب دام أكثر من 85 عامًا منذ استضافة مصر لهذا الاجتماع ، وتنظيمها لأول رالى عالمى للطيران عام 1933.





أعطى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني ، توجيهاته بسرعة إنهاء الإجراءات ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للإعضاء المشاركين لحضور هذا الاجتماع، كما أشاد بالتنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المشاركة المتمثلة فى وزارة السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة من أجل خروج هذا الحدث بشكل يليق بمكانة مصر أمام دول العالم .





قامت وزارة الطيران المدنى من خلال شركاتها التابعة بوضع اللافتات الخاصة بالاجتماع داخل صالتى السفر والوصول بمطارى القاهرة والاقصر ، وتخصيص كاونترات لتسهيل إجراءات الوصول ، كما تم تجهيز فرق من العلاقات العامة لاستقبال وتوديع الوفود.





يعد اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الاجتماع ، لما تحظى به من مكانة سياحية وتاريخية باعتبارها عاصمة الاثار العالمية .

