ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الطيران المدني تنهي استعدادات عمومية Fai بالأقصر بعد غياب 85 عاما

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أنهت وزارة الطيران المدنى ممثلة فى نادى الطيران المصرى ، العضو العامل وممثل مصر بالإتحاد الدولى للرياضات الجوية FAI - استعداداتها النهائية لإستضافة وتنظيم إجتماع الجمعية العمومية للـ(FAI)فى دورته الـ 112، المقرر انعقاده فى الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر الجارى ، بمشاركة ما يقرب من 50 شخصية هامة، و 400 عضو من أكثر من 120 دولة أوروبية وعربية ، بمدينة الأقصر بعد غياب دام أكثر من 85 عامًا منذ استضافة مصر لهذا الاجتماع ، وتنظيمها لأول رالى عالمى للطيران عام 1933.


أعطى الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني ، توجيهاته بسرعة إنهاء الإجراءات ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للإعضاء المشاركين لحضور هذا الاجتماع، كما أشاد بالتنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المشاركة المتمثلة فى وزارة السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة من أجل خروج هذا الحدث بشكل يليق بمكانة مصر أمام دول العالم .


قامت وزارة الطيران المدنى من خلال شركاتها التابعة بوضع اللافتات الخاصة بالاجتماع داخل صالتى السفر والوصول بمطارى القاهرة والاقصر ، وتخصيص كاونترات لتسهيل إجراءات الوصول ، كما تم تجهيز فرق من العلاقات العامة لاستقبال وتوديع الوفود.


يعد اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الاجتماع ، لما تحظى به من مكانة سياحية وتاريخية باعتبارها عاصمة الاثار العالمية .
loading...

ترشيحاتنا

إحدى معازيم حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي تفجر مفاجأة صادمة

هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

رئيس البرلمان تعليقا على أزمة الزمالك: دور الأولمبية يتعلق بالأمور الفنية فقط

الكهرباء ترد على قلق المواطنين بشأن زيادة أسعارها خلال الفترة القادمة ..فيديو

هاني الناظر ينصح بشرب الماء بالليمون قبل النوم لهذا السبب

مجلس الوزراء السعودي يعلق على الأوامر الملكية بشأن قضية جمال خاشقجي

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

شاهد.. النمل الأبيض يغزو الأقصر ويجبر السكان على الخروج للشوارع

عائلة مي حلمي تمنعها من استخدام هاتفها لهذا السبب

فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟