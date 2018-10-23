وزير قطاع الأعمال ينفي تصفية الشركة المتحدة للإنتاج الداجني

نفى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، شروع الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تصفية الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، مشيرا إلى أنه يتم طرح كمية كبيرة من الأراضي بالصحراء لمزارع الدواجن.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، للرد على أسئلة وبيانات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول خطة تطوير القطاع العام.





وأوضح الوزير أن الشركة بالأساس كانت تحت التصفية منذ عام 1999، وتم بيع أصول كثيرة لها بعد وقف نشاطها، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت قرار عام 2015 بالدمج وتغيير نشاطها إلى شركة تطوير عقاري.





وأشار الوزير إلى أن قرار عام 2015 جاء لعدم رضا الحكومة آنذاك عن بيع الأراضي التابعة للشركة خاصة أن هناك اتجاهًا داخل القطاع الخاص قبل العام للخروج بالمزارع الداجنة خارج الكتل السكانية لتكون في الصحراء.





وأشار إلى أن الحكومة كل يوم توافق على طرح مساحات أراضٍ للمزارع الداجنة لتطوير الصناعة في الصحراء وليس داخل الكتلة السكانية.