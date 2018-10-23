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برلمان

نائب يثير أزمة رفض محافظ الغربية لقاء المواطنين داخل جلسة البرلمان

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
أثار النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، أزمة محافظة الغربية هشام السعيد، في تعامله مع المواطنين، ورفضه طلبات نواب المحافظة للقاء الأهالى بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المحافظ يتعلل بأن مثل هذه اللقاءات دعاية انتخابية للنواب وهذا أمر مرفوض.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة أن يعمل المحافظين في الشارع، وعدم الانتظار في مكاتبهم، مشيرا إلى ضرورة الوقوف بشكل حاسم تجاه مثل هذه الأفكار التى تؤثر بالسلب على الصورة الذهنية للدولة المصرية لدى المواطنين.

وعقب على حديثه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذي شدد على ضرورة أن يستجيب المحافظ للمواطنين، ويكون بجوارهم دائما ويعمل في الشارع، وذلك بحسب توجيهات رئيس الجمهورية عقب أداء اليمين الدستورية.
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