مطالب بالانتهاء من ازدواج الطريق الصحراوي بأسوان.. فيديو وصور

طالب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء خلال الأسبوع الحالي من التصميم والتكلفة التقديرية لمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة في المسافة المواجهة لمشروع الطاقة الشمسية ببنبان بمسافة تتراوح ما بين 7 إلى 9 كم، وهو المشروع الذي سيتحمل تكلفته الشركات الاستثمارية القائمة بمشروع الطاقة الشمسية ضمن جهود المشاركة والتنمية المجتمعية منها.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، برؤساء ومسئولى الشركات الاستثمارية بحضور اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، بجانب رئيس مدينة دراو ومديري الاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والطرق، بالإضافة إلى أساتذة كلية الهندسة.



وفي نفس السياق أكد اللواء أحمد إبراهيم، على ضرورة مراعاة بعض الجوانب الفنية منها عمل حارات للتهدئة لسير حركة النقل الثقيل إلى الطرق الجانبية داخل المشروع، بجانب إضافة مساحات من التشجير ودعم الازدواج بالإنارة، علاوة على مراعاة المسافات بين الدورانات والمداخل الأساسية للمشروع، فضلًا عن مراعاة تصميم صعود ونزول كوبرى دراو الجديد والمخطط تنفيذه فى نفس المنطقة.



وأشار إلى أهمية وضع برنامج زمني محدد للتنفيذ لسرعة الاستفادة من هذا المشروع على أن تتولى الشركات الاستثمارية رصف وتهيئة الطرق الداخلية للمشروع.



وأوضح المحافظ أنه من المهم إنهاء الدراسة الميدانية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية بمشروع الطاقة الشمسية والتي تستهدف المحاور والأفكار العامة لتقديم خدمات لأهالي القرى المجاورة لهذا المشروع العملاق ولاسيما في قطاعات التعليم والصحة والنقل النهري وخفض منسوب المياه الجوفية.



وأوضح أنه سيقوم بتوقيع بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمي لعمل دراسة شاملة لمشكلة المياه الجوفية على مستوى المحافظة بالكامل والتى تختلف أسبابها وطرق علاجها من مكان إلى آخر.