هبوط مفاجئ لليرة التركية بسبب حزب أردوغان

انخفضت الليرة التركية أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء بما يضعها على مسار صوب أسوأ يوم فيما يزيد على شهر بعد أن أعلن حزب قومي إنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية العام المقبل.



ونزلت الليرة إلى 5.8475 للدولار بحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش مقارنة بإغلاق أمس الاثنين البالغ 5.6640 ليرة.



وفقدت العملة نحو 35 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح تضخم في خانة العشرات في مواجهة انتقادات من أردوغان ووسط خلاف مع واشنطن.