وزير قطاع الأعمال: شركات القطاع الـ 121 تربح 7.5 مليون جنيه

جاء ذلك ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وجود 121 شركة تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام، ليس من بينها شركة غزل المنيا.وقال وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتابع وضع شركة غزل المنيا على الرغم من عدم تبعيتها للوزارة، حيث إنها تملك فقط 26% من تلك الشركة.وبالنسبة للشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، قال إن "الشركة تحت التصفية من سنة 1999، مؤكدا أن آخر فرخة دخلت الشركة سنة 99 وهناك توقف للنشاط، فيما أنه فى العام 2015 اتخذ قرار بعدم بيع الأراضي وتوجه للتطوير العقاري وتم تغيير نشاط الشركة إلى التطوير العقاري، فنحن لم نوقف نشاطا ولكن كان متوقفا والاتجاه العام لتربية الدواجن تكون في الأراضي الصحراوية بعيدا عن الكتلة السكنية".وأضاف الوزير: "فيما يخص شركة النصر للأسمدة، فهي إحدى 3 شركات تابعة للقابضة للكيماويات وهي شركة متعثرة وتخسر فوق 500 مليون جنيه في السنة، وهي وشركة الدلتا والمصانع لم يتم تطويرهما منذ فترة طويلة وقمنا بعمل عرض للتطوير ونضخ جميع الاستثمارات المطلوبة لعودة نشاط الأسمدة في شركة النصر والدلتا، وسوف تبدأ دراسة التطوير خلال أربعة شهور لضخ الاستثمار لعودة الربحية مرة أخرى".وأكد أن "هناك رؤية كاملة متكاملة لتطوير قطاع الأعمال العام، ونقترح عقد اجتماع مع لجان المجالس المتخصصة لشرح الرؤية ومناقشات النواب".وأوضح الوزير أن شركات قطاع الأعمال العام هي 121 شركة تحت 16 شركة قابضة تحت القانون 203، وخارج قطاع الأعمال العام هناك 14 شركة قابضة تحتها 160 شركة قابضة، مشيرا إلى أن "الـ 121 شركة تربح فقط 7 ملايين ونصف المليون جنيه، وهناك 48 شركة خاسرة، تخسر 8 مليارات جنيه، وكلفنا الشركات القابضة لدراسة جميع الشركات مع التركيز على الشركات الخاسرة للتعرف على جميع المشاكل وحتى نضع الحلول ووصلنا لخطة لإصلاح 26 شركة، ومنها القومية للأسمنت، والتي اتخذ قرار بأنها لا مجال للتطوير فيها، وأغلقت الشركة وهناك 25 شركة نعمل فيها للتطوير".