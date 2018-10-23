انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة بترولية بإدكو

انتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الأسباب الفنية لحريق نشب بشركة الأصدقاء للخدمات البترولية بدائرة مركز إدكو، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص باختناقات واحتراق ونش وسيارتين ملاكى و2 كرفان خاص بالشركة.



وكان مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بنشوب حريق بشركة الأصدقاء للخدمات البترولية بدائرة مركز ادكو.. وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالاستعانة بـ3 سيارات إطفاء وعربات الإسعاف وتم السيطرة على الحريق وإخماده.



وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالة اختناق واحتراق ونش وسيارتين ملاكى و2 كرفان خاص بالشركة.. وتم نقل المصابين للمستشفى العام.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.