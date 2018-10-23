حملة أمنية تقضي على 20 كلبا هاجمت عزبة الأبيض بالقليوبية وعقرت 14 تلميذا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تمكنت من القضاء على ٢٠ كلبا ضالا بعزبة الأبيض بعد إصابتها ١٤ تلميذًا.



البداية عندما تلقى مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بلاغا من مستشفى أبو زعبل، بإصابة 14 تلميذا بإحدى المدارس الابتدائية الكائنة بعزبة الأبيض بدائرة المركز بجروح سطحية، نتيجة عقر كلب مسعور.



وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وغادروا المستشفى.