ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملة أمنية تقضي على 20 كلبا هاجمت عزبة الأبيض بالقليوبية وعقرت 14 تلميذا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:15 م
صورة ارشيفية - كلبا
صورة ارشيفية - كلبا ضالا
مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة تمكنت من القضاء على ٢٠ كلبا ضالا بعزبة الأبيض بعد إصابتها ١٤ تلميذًا.

البداية عندما تلقى مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بلاغا من مستشفى أبو زعبل، بإصابة 14 تلميذا بإحدى المدارس الابتدائية الكائنة بعزبة الأبيض بدائرة المركز بجروح سطحية، نتيجة عقر كلب مسعور.

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وغادروا المستشفى.
loading...

ترشيحاتنا

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

الصحف الجزائرية تشبه الأهلي بريال مدريد وبرشلونة قبل مواجهة وفاق سطيف

شاهد..انطلاق أول رحلة للأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية

عائلة مي حلمي تمنعها من استخدام هاتفها لهذا السبب

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة شمالا.. والقاهرة تسجل 33 درجة

نائبة تسب المحافظين داخل المجلس: كلهم كدابين.. وعبد العال يتخذ قرارا بشأنها

يا محمد انزل البلد أبوك لقى 5 كيلو بطاطس ومحتاجين حد أمين يحمرهم.. الأسعار لم تفسد روح المصريين

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

عبد العال: تشكيل لجنة خاصة لبحث أزمة الأولمبية ورئيس الزمالك

نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء

أول تعليق لـ النني عقب الفوز العاشر على التوالى للأرسنال

موعد مباراة الأهلى ووفاق سطيف بدورى الأبطال والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟