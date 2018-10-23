عبد العال: لا خروج من مشكلة شركات قطاع الأعمال إلا بإعادة هيكلتها

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أنه لا خروج من مشكلة شركات قطاع الأعمال إلا بإعادة هيكلتها.



وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بحضور وزير قطاع الأعمال، إن الوزير لديه خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، ونحن أصدرنا قانون الإفلاس الذي يتحدث عن كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة من خلال إعادة هيكلتها، وإذا وجد أن ذلك حل ليس ذا جدوى يكون إذًا الخروج من السوق أو التصفية".



وفى سياق متصل، أوضح عبد العال أن العالم يسير فى اتجاه دعم الفلاح وليس شراء المحاصيل منه على أن يترك تحديد الأسعار وفقا لآلية العرض والطلب، مستطردا: "لكن لأسباب تاريخية واجتماعية لابد أن تتدخل الدولة كمشترٍ لكثير من المحاصيل الزراعية مثل القطن والقصب والبنجر".