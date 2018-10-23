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برلمان

وزير قطاع الأعمال: نعمل على خطة لتطوير 25 شركة بالقطاع

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:13 م
الجلسة العامة بالبرلمان
الجلسة العامة بالبرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم وضع خطة لإصلاح 26 شركة، بينها شركة مثل القومية للأسمنت، قائلا: "وجدنا أنه لا مجال للتطوير فيها، لذا تمت تصفيتها، إلا أن هناك 25 شركة نعمل على تطويرها".

وأعلن "توفيق"، خلال كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على بعض طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة للوزير حول أزمات القطاع العام، أن هناك رؤية كاملة متكاملة لتطوير القطاع العام، مقترحا اجتماع مع لجان مجلس النواب المتخصصة لشرح الرؤية ومناقشات أعضاء البرلمان.

وأوضح أن الوزارة تتبعها 121 شركة، بينها 16 شركة قابضة تحت القانون 203، وخارج قطاع الأعمال العام هناك 14 شركة قابضة تحتها 160 شركة.

ولفت الوزير إلى أن الـ 121 شركة قطاع أعمال عام تحقق أرباحا 7 ملايين ونصف المليون جنيه، بينما هناك 48 شركة خاسرة تتكبد نحو 8 مليارات جنيه خسارة، مشيرًا إلى تكليف الشركات القابضة لدراسة أوضاع الشركات الخاسرة.
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