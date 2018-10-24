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أخبار البلد

الشارع عن تقليص دراسة الأطباء إلى 5 سنوات فقط: تحطيم لطموح الطالب وأهله

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:52 ص
صدى البلد
مريم صليب - عدسة: أحمد بيسو
ثار امتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب، الذي نصت عليه التعديلات التشريعية الجديدة، مناقشات وجدلا واسعا في جلسة مجلس النواب، مؤخرا، عند مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.

وبشأن الملامح الأساسية للمشروع تضمن مشروع القانون إضافة فقرتين إلى نهاية المادة "2" من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وإيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لتكون خمس سنوات بنظام الساعات والنقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات، كما تضمن أن يكون مدة التدريب الإجبارى سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة التى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات وسيتم تطبيق على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من 2018/2019.

استطلعت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول تأييدهم أو رفضهم إجراء اختبار تراخيص مزاولة مهنة الطب بعد انتهاء الدراسة؟". 

في البداية، قال أشرف خليل إنه يرفض ذلك الاقتراح لأنه ظالم فليس عدلا أن يدرس الطالب خمس سنوات وفي النهاية إذا فشل في اختبار مزاولة المهنة سيكون تحطيم لطموح للطالب وأهله. 

أما عن أيمن عبد الحق، فأوضح أن القرار لن يسير في صالح الطالب وولي الأمر فإن طالب الطب يعاني من طول مدة الدراسة ، و إن تم تنفيذ هذا القرار سيصبح عبئا على الطالب. 

وأشارت نادين محمود إلى أن ذلك الاقتراح عادل جدا موضحة أن ممارسة مهنة الطب تحتاج لعناية وفحص لأن الطبيب إذا لم يكن على قدر كاف من العلم و الدراية بحالة المريض سيؤدي إلى كوارث. 

وأضافت أن القرار في صالح الدولة ذلك سيؤدي إلى تحسن كفاءة الأطباء وصحة المواطنين في مصر. 

وأكد فادي أكرم، أن القرار إن ما تم تنفيذه سيكون في صالح الطالب أولا، فهناك طالب تقديره امتياز في سنوات الدراسة ويرسب في الاختبار العملي لممارسة المهنة، وعلى الجانب الآخر طالب مستواه متوسط وينجح بامتياز في ذلك الاختبار. 

وأشار فادي إلى أن ذلك الاختبار سيحدد من يستحق لقب طبيب من غيره. 

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