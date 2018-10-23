وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تدعو للتفرقة ببن الوطن والدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة دعت إلى التفرقة بين الوطن والدين، مؤكدًا أن الدين والوطن أمر واحد ولا يجب التفرقة بينهما.



