وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تدعو للتفرقة ببن الوطن والدين

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة دعت إلى التفرقة بين الوطن والدين، مؤكدًا أن الدين والوطن أمر واحد ولا يجب التفرقة بينهما.
وأضاف "مختار"، على هامش ندوة مشتركة نظمتها جامعة القاهرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعنوان "تفكيك الفكر المتطرف": "يحكى أن امرأة عاقلة مفكرة دخلت على مجموعة من القوم وسألتهم من شيخكم فأرشدوها إليه فسألته كيف تأكل فأجاب آكل بيدى واسخر اللقمة فأجابت المرأة سألتك عن المضمون ولكنك أجبتنى عن الشكل فكل حلالا وكل كيفما شئت".